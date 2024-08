Università. AteneiOnline presenta la terza edizione di “Talenti per l’e-Learning”: in palio una borsa di studio di 2.000 euro

AteneiOnline, servizio didattico di orientamento accademico, ha presentato la terza edizione di “Talenti per l’e-Learning: Dalla Didattica a Distanza all’Università Telematica”, borsa di studio che mira a promuovere la formazione a distanza attraverso la rete e gli strumenti informatici.

Il contributo economico, del valore di 2.000 euro, è rivolto agli studenti meritevoli che abbiano dimostrato un evidente interesse per la metodologia e-learning e per la Didattica a Distanza, nonché per le implicazioni tecnologiche, formative, sociali, economiche che derivano da questo approccio didattico.

Possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti a un ateneo universitario (sia di tipo telematico che tradizionale), indipendentemente dalla tipologia di Facoltà e corso di laurea di appartenenza.

Per inoltrare la candidatura è necessario inviare all’indirizzo talenti@ateneionline.it la documentazione di seguito indicata, entro le ore 23:59 del 16.09.2024:

· – una lettera di presentazione scritta e firmata da un tutor o professore universitario del proprio ateneo di appartenenza;

· – una lettera motivazionale che illustri perché il candidato ritiene di essere meritevole della ricezione della borsa di studio e come, in caso di vittoria, intende usufruire di essa;

· – un certificato di iscrizione all’università, in corso di validità, rilasciato dal proprio ateneo;

· – scansione di un documento di identità in corso di validità.

La candidatura dovrà inoltre recare, nel testo dell’e-mail, le seguenti informazioni:

· Cognome e Nome del candidato o della candidata

· Codice Fiscale

· Paese di residenza

· Cittadinanza

· Data di nascita

· Indirizzo e-mail

· Numero di telefono

Inoltre, nel testo dell’e-mail dovrà essere inserita la seguente dicitura, a conferma della visione del presente regolamento e della privacy policy reperibile al link https://www.ateneionline.it/privacy-policy/ e del consenso per il trattamento dei propri dati personali:

“Dichiaro di aver preso attenta visione del regolamento relativo all’iniziativa ‘Talenti per l’e-Learning’ edizione 2024 presente sul sito AteneiOnline.it, e confermo di accettare tutte le previsioni ivi contenute, che saranno per me vincolanti dal momento dell’inoltro della mia richiesta di partecipazione. Dichiaro inoltre di aver preso attenta visione della privacy policy reperibile all’indirizzo Web https://www.ateneionline.it/privacy-policy/ e di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per le finalità nella stessa indicate”.

La Commissione giudicante comunicherà il nominativo del vincitore della borsa di studio entro il giorno 11.10.2024.

Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare la seguente pagina: https://www.ateneionline.it/talenti-elearning-2024/