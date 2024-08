The night of candles, il concerto di archi a lume di candela che ha incantato Mussomeli e il vallone

Non è passato certamente inosservato l’evento “The Night Of Candles” organizzato da Kusà Eventi in collaborazione con Banca Mediolanum Mussomeli e Comune di Mussomeli. Un concerto a lume di candela eseguito da un Quartetto di Archi tutto femminile, le Dammen Quartet che hanno intrattenuto magistralmente e con delicatezza il pubblico presente al Chiostro San Domenico in occasione dei tre eventi, tutti Sold-Out, eseguendo le musiche di Ennio Morricone e delle più belle colonne sonore di alcuni Film iconici, e delle canzoni dei Queen e dei Coldplay. Concerti che hanno dato un “plus” al cartellone degli eventi estivi della cittadina nissena aggiungendo eventi di alto spessore culturale e artistico, attirando gente dai paesi limitrofi e oltre (era presente in una delle serate la Principessa Tasca d’Almerida). Come spiega il Presidente Leo Curiale “è stato un grande successo di pubblico e di critica oltre ogni rosea aspettativa. Le diverse Standing Ovation dedicate alle nostre artiste hanno sottolineato che Mussomeli e tutto il Vallone ha fame di questo genere di iniziative. Abbiamo trasformato un luogo storico come Chiostro San Domenico in uno scenario da togliere il fiato dove un gioco di luci, la musica e la luce della Luna hanno reso tutto davvero magico. Fare questo tipo di intrattenimento-turistico è uno dei nostri obiettivi ai quali stiamo lavorando con grosse soddisfazioni. Altri Comuni già ci contattano per proporre questo generi di eventi, siamo molto felici e orgogliosi di aver fatto divertire ed emozionare il nostro pubblico. Il nostro ringraziamento più grande va ai tanti volontari che hanno saputo gestire egregiamente l’evento, a Mediolanum, all’Amministrazione Comunale e ai diversi gli sponsor che a vario titolo hanno collaborato con l’organizzazione per l’ottima riuscita dell’evento.”