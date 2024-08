Tentano di truffare un anziano di 88 anni che, tuttavia, li fa arrestare dai Carabinieri

Tentano la “truffa del falso incidente” del figlio ad un ottantottenne…ma ad aspettarli in casa trovano la Polizia di Stato…. E’ accaduto a Siracusa dove la Polizia di Stato ha arrestato due truffatori che avevano in animo di consumare ai danni di un anziano la “truffa del falso incidente del figlio”, truffa che consiste nel contattare la vittima al telefono, spacciarsi per un appartenente alle Forze dell’Ordine, e chiedere denaro o monili per provvedere urgentemente ad aiutare il figlio vittima di un incidente e che spesso si trova in città lontane.

Il copione era quello, ma i due esperti truffatori, un uomo ed una donna quarantenni di origini campane, non avevano fatto i conti con la scaltrezza del sig. Giuseppe (il nome è di fantasia) che manteneva sulla linea fissa il truffatore e, aiutato dalla moglie, con il cellulare avvisava la Sala Operativa della Questura.

La Sala, ascoltando la comunicazione in viva voce, a sua volta predisponeva immediatamente un servizio con personale della Squadra Mobile in borghese che si recava all’interno e nei pressi dell’abitazione e che, alla “visita” della donna “avvocato” pronta a riscuotere la cifra (9000 euro) richiesta o monili per analogo valore arrestavano sia la donna che l’uomo che aspettava in macchina sotto casa.