Serradifalco. Il sindaco Burgio: “Comunicata dall’Asp la non potabilità dell’acqua; a breve sarà emanata specifica ordinanza”

SERRADIFALCO. “Ho appena ricevuto la telefonata da parte dell’ASP di Caltanissetta; a breve arriverà una pec ufficiale che comunicherà la non potabilità dell’acqua nel comune di Serradifalco”.

Lo ha reso noto il sindaco Leonardo Burgio. Il primo cittadino serradifalchese ha precisato: “Per non potabilità si intende l’esclusivo divieto di utilizzo dell’acqua per uso alimentare (bere o cucinare); invece, per tutti gli altri usi, l’acqua può essere utilizzata senza alcun pericolo”.

Il sindaco ha anche detto di aver contattato Caltaqua che l’ha rassicurato sul fatto che “Un campione è stato prelevato stamane! Per adesso effettuano un controllo giornaliero perché stiamo testando immissione di acqua dei nostri pozzi (operazione avvenuta con successo l’altro ieri) e sapevamo che poteva accadere; l’acqua accumulata stamattina non è stata ancora distribuita ma è nella vasca di contenimento in attesa di immissione e pretrattamento per cui chiedo alla cittadinanza di osservare queste disposizioni e diffondere la comunicazione a chi non dispone di social network, in attesa di emanare ufficiale ordinanza specifica con dettagli tecnici precisi”.