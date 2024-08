Serie D. Nissa – Enna: ecco come acquistare i biglietti per assistere alla sfida di Coppa Italia al “Tomaselli”

Il prefetto di Caltanissetta ha notificato la Sua disposizione che l’incontro di calcio Nissa-Enna, valevole per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, in programma il 25 agosto con inizio alle ore 18, dovrà essere disputato con le prescrizioni di seguito indicate:

Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Enna

Ecco, alcune note utili per l’accesso allo stadio:

Per gli abbonati prelazione del proprio posto solo al Palmintelli dalle 9 alle 14

Vendita libera settori B e F presso Big Small dalle ore 9,00 alle 14.

Vendita libera di tutti i settori al botteghino dello stadio Marco Tomaselli dalle ore 16.

Disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della Provincia di Enna. Pertanto, per acquistare il tagliando sarà necessario esibire un documento d’identità. Non saranno consentiti accrediti né dispensati biglietti di favore.