Motori. Il Trofeo dei Castelli Peloritani si rinnova sotto l’egida di Top Competition

Il Trofeo dei Castelli Peloritani 2024 andrà in scena l’8 settembre con alcune novità. Il desiderio di portare l’affascinante gara di Regolarità al centro dell’attenzione e del grande pubblico ha spinto Top Competition a spostare la sede di partenza e arrivo in Piazza Salvatore Pugliatti di fronte l’Università nel centro della città di Messina.

Sarà quindi una bella opportunità di vedere dal vivo la manifestazione sin dalle verifiche ante gare di sabato pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19 ed una sessione domenica dalle 8.30 alle 9.30 per agevolare chi proviene da fuori, poi assistere al Briefing ed alla partenza delle 10.15. Gli equipaggi saranno impegnati su un tracciato di 92,59 km per 5 ore, compresa una sosta sul lungomare San Saba per il pranzo. L’arrivo è previsto alle 15.15 ed a seguire la premiazione.

A fare la differenza saranno le 25 prove cronometrate, i 3 controlli orari e i 2 controlli a timbro, attraverso i quali si otterranno le graduatorie finali. Obiettivo sarà per tutti, quello di eguagliare più possibile il tempo imposto, dal momento che ogni scostamento in termini di centesimi sarà calcolato come penalità. Arbitri quindi della sfida saranno i pressostati su cui piloti e navigatori dovranno giungere con la massima precisione.

C’è attesa per l’apertura delle iscrizioni che avverrà contestualmente all’approvazione del Regolamento Particolare di Gara, ma le sorprese non finiscono qui e Top Competition non vede l’ora di comunicarle non appena arriveranno tutte le autorizzazioni.