Morgan attacca Emma Marrone e pubblica il singolo ‘Rutta’

Morgan attacca Emma Marrone. Il cantautore pubblica sui suoi canali social la canzone ‘Rutta’ utilizzando le parole della cantante salentina che si era schierata a difesa di Angelica Schiatti. “In un mondo di Morgan siate Calcutta”, aveva detto Emma in riferimento alle accuse di stalking che hanno coinvolto Marco Castoldi. “Non c’è niente di più scomodo di una persona scomoda”, dice il cantante nella sua nuova canzone. Ieri il post di Morgan con la foto di Emma che annunciava “il secondo episodio della ‘trilogia di protesta'”, dopo la canzone ‘Rutti’: “Mettete un like se volete che pubblichi ‘Rutta’, il mio nuovo singolo con testo di Emma Marrone. Forza, ancora una manciata di like e arriviamo al milione. Aggiornamento: avendo ovviamente superato il milione di like sarò costretto a postare ‘Rutta’, stamani, al canto del gallo”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)