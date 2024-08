Mazzarino. Farm Cultural Park, il 9 agosto un evento dedicato al mondo dell’arte e della creatività di Caltanissetta

Dopo il grande opening tra Catania, Aragona, Favara e Gela e l’inaugurazione delle Noodles House di John Blond, la prima edizione della quadriennale d’arte dedicata alla Sicilia organizzata da Farm Cultural Park con il supporto di Di Stefano denominata “Abbiamo tutto manca il resto” continua con un altro appuntamento importante, con nuove opere, nuove idee, e il coinvolgimento di un’altra comunità.

Venerdì 9 agosto 2024 alle 21 presso la sede di Farm Cultural Park a Palazzo Tortorici, in collaborazione con il Comune di Mazzarino, una serata dedicata al mondo dell’arte e della creatività di Caltanissetta.

Gli artisti e creativi nisseni coinvolti sono:

Alessia Gattuso, Luca Iannì, Anna Mosca Pilato, Michele Lombardo, Lorenzo Ciulla, Ettore Garozzo, Cristiano Giamporcaro, Francesco Petrantoni, Danilo Napoli; Antonella Ballacchino, Armando Turturici, Michele Cannavó.

Durante la serata ci sarà un omaggio speciale a Girolamo Ciulla, a cura di Giuseppe Veneziano.

Saranno presenti i ragazzi di Aut Cafè, e la crew di Radio Opportunity.

La serata si concluderà con un momento di brainstorming collettivo “CALTANISSETTA, LA CURA E IL DESIDERIO”, a cura di Leandro Janni – con la partecipazione di Pasquale Carlo Tornatore che ha curato l’invito dei seguenti contributors: Erika Assennato, presidente del Rotaract Caltanissetta ed imprenditrice; Noemi Ballacchino, artista e arte terapeuta; Marcello Bellomo, Comitato di quartiere San Francesco e Stazzone di Caltanissetta; Irene Bonanno: guida esperienziale e presidente di Inner Sicily; Ivo Cigna, Legambiente; Valeria Dell’Utri, insegnante di francese e cantante; Liborio Di Buono, arredatore e creatore del MuDes Museo del Design anni 70-80; Emanuela Pulvirenti, architetto, blogger di Didatticarte, autrice per Zanichelli e Rizzoli; Martina Scarlata: artista e illustratrice; Carlo Sillitti, artista scultore; Manfredi Spagnoli, creatore dell’Officina degli Artsti; Loris Viviano; architetto e artista, che alla presenza del Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, romperanno il ghiaccio, proponendo in 3 minuti ciascuno, un desiderio o un progetto per la città di Caltanissetta.

Denunciamo, combattiamo, trasformiamo con l’Arte. È questa l’ambizione di “Abbiamo Tutto Manca il Resto” la prima edizione della Quadriennale transdisciplinare diffusa dedicata alla Sicilia e organizzata da Farm Cultural Park con il supporto di Di Stefano Dolciaria.