Lido senza autorizzazione nel trapanese, sequestri e denunce

Sono stati restituiti 360 metri quadrati di spiaggia ai bagnanti ad Alcamo Marina (Trapani) e sequestrati 40 lettini e 20 ombrelloni da parte dei militari della guardia costiera di Castellammare del Golfo. I militari nel corso di un controllo hanno trovato il lido abusivo, con occupazione non autorizzata sulla riva del mare e sull’arenile, di numerose attrezzature da spiaggia senza che il titolare della struttura fosse in possesso dell’autorizzazione della Regione Siciliana: è stato denunciato per avere occupato l’arenile.