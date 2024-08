La barca a vela si capovolge: bambina di 10 anni muore annegata

Tragedia nelle acque del porto di Arbatax, in Ogliastra: una bambina di 10 anni originaria di Tortolì è morta annegata dopo che la piccola barca a vela su cui stava facendo lezione si è capovolta. Anna Laura Pilia non è più riuscita a riemergere. La piccola è stata recuperata priva di sensi dalla Guardia costiera e portata sulla banchina, dove i medici del 118 hanno tentato, inutilmente, di rianimarla. Era anche giunto l’elisoccorso ma ormai era troppo tardi. Il sindaco di Tortolì ha annullato tutti gli eventi previsti in paese in segno di lutto.

Era la figlia dell’ex presidente della provincia Anna Laura era la figlia dell’ex primario di Radiologia dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei nonché ex presidente della Provincia Ogliastra, Bruno Pilia. L’incidente è avvenuto verso le 17 di giovedì 8 agosto quando la piccola stava partecipando ad una lezione di vela organizzata dal Circolo Nautico di Arbatax. L’optimist, il motoscafo a singola vela, sul quale Anna Laura si trovava ad un certo punto ha scuffiato e lei è finita in acqua. Purtroppo è annegata nonostante indossasse il giubbotto salvagente.

L’ipotesi più probabile è che abbia battuto la testa sulla barca mentre si ribaltava oppure è rimasta incastrata ad una cima la quale le ha impedito di tornare in superficie. I soccorsi sono stati immediati ma non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda indaga la procura di Lanusei che ha disposto l’autopsia. (Tgcom24)