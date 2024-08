Caltanissetta si prepara ad accogliere il “Settembre è Nisseno 2024”: dal 21 agosto al 1° ottobre isola pedonale da Palazzo del Carmine fino alla statua di Umberto I

CALTANISSETTA. La Città di Caltanissetta si prepara ad accogliere il “Settembre è Nisseno 2024”. Per ospitare al meglio il ricco calendario di eventi culturali, religiosi, sportivi e sociali che animeranno il “Settembre è Nisseno 2024”, l’Amministrazione comunale di Caltanissetta ha predisposto, dal 21 agosto al 1 ottobre, l’isola pedonale in corso Umberto I, dall’incrocio con corso Vittorio Emanuele fino alla statua di Umberto I

Per comunicare l’istituzione dell’isola pedonale in corso Umberto I, nei giorni scorsi, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Caltanissetta ha fatto recapitare brevi manu, ai commercianti e ai condomini del Centro Storico della città, il seguente avviso:

AVVISO AI CITTADINI E AI COMMERCIANTI

Caltanissetta si prepara ad accogliere il “Settembre è Nisseno 2024”, un ricco calendario di eventi culturali, religiosi, sportivi e sociali.

Per ospitare al meglio tutti gli eventi che animeranno corso Umberto I, dall’incrocio con corso Vittorio Emanuele fino alla statua di Umberto I, dal 21 agosto al 1 ottobre questo tratto di strada sarà chiuso al traffico.

“Siamo consapevoli – ha spiegato l’amministrazione comunale – che questa chiusura potrebbe creare qualche disagio, ma vi invitiamo a considerare questi giorni come un’opportunità per vivere la nostra città in modo diverso. Insieme possiamo trasformare un semplice percorso in una bella esperienza!

Invitiamo tutti a partecipare a questo momento di festa e a valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale. Condividete momenti unici con amici e famiglia: Le strade si riempiranno di sorrisi e di voglia di stare insieme. Contribuite a valorizzare la città: Partecipando agli eventi, mostrerete tutto il vostro orgoglio per Caltanissetta e la sua storia”.

Un avviso, quello appena citato, che è stato consegnato per tempo con il quale l’Amministrazione di Caltanissetta, per rispetto di quei cittadini e commercianti che potrebbero subire disagi, comunica direttamente loro la chiusura temporanea del tratto di strada.

“Comprendiamo che la chiusura del tratto di corso Umberto I possa creare qualche disagio, per questo riteniamo giusto che, quantomeno, gli abitanti e i commercianti delle due principali arterie interessate (corso Umberto I e corso V. Emanuele) vengano informati per tempo e direttamente” dichiara l’assessore comunale Pier Paolo Olivo, che tra le deleghe ha anche quella dell’URP.

“Ringrazio le addette all’URP del nostro Comune, Rosaria Giacalone e Maria Carmela Pinelli – prosegue l’assessore – le ragazze e i ragazzi del servizio civile della Pro Loco di Caltanissetta e il suo presidente, Luca Miccichè, per avere condiviso e messo in pratica l’iniziativa. Il Centro Storico della nostra città – continua – ha la necessità di essere rispettato e amato. Concetti ben chiari nella visione di Città dell’amministrazione guidata dal sindaco Walter Tesauro. Partiamo dalle piccole attenzioni per mettere in pratica più ambiziosi progetti, affinché la qualità della vita nel Centro Storico e a Caltanissetta possa migliorare per tutti” conclude l’assessore Pier Paolo Olivo.