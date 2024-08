Caltanissetta. Diecimila presenze per la prima edizione della mostra del vintage e dell’antiquariato

CALTANISSETTA. È stato grandioso il successo della prima edizione della mostra del Vintage e Antiquariato presso la Casa del Presepe. Sono stati infatti raggiunti i diecimila visitatori con la signora Alessandra Meerfeld a cui è stato consegnato un attestato ricordo di venuta in ferie dal Lussemburgo. La signora è apparsa entusiasta nel visitare anche la mostra permanente dei presepi che è ormai diventata un punto di riferimento per la città di Caltanissetta.

Visitatori provenienti da ogni parte tra cui moltissimi turisti che in questi mesi di Luglio e Agosto sono stati presenti a Caltanissetta hanno arricchito con le loro presenze la mostra. “Ci riteniamo ancora una volta soddisfatti – afferma il Presidente dell’associazione Presepisti Nisseni il geom. Marco Archetti – per il maestoso successo della mostra che come le precedenti mostre ha portato all’ex rifugio antiaereo migliaia di visitatori che di sono complimentati per tutta l’organizzazione”.

Il presidente Archetti ha poi dato appuntamento per la prossima mostra che si terrà dal 15 al 30 Settembre in omaggio al Patrono San Michele Arcangelo.