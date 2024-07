Sull’isola di Vulcano in scena la solidarietà, sei artisti sul palco per i meno fortunati

(Adnkronos) –

Maria Grazia Cucinotta, Enzo Decaro, Antonello Costa, Cristian Medda e Aldo Dominici e Morena Monaco. E’ il sestetto di protagonisti della tredicesima edizione del 'Premio Solidarietà' organizzato dall’Associazione Culturale Hierà nell’Isola di Vulcano. Due serate, il 20 e 21 luglio, a ingresso gratuito, per testimoniare e ribadire il valore dell’impegno sociale e la forza trainante della solidarietà. Confermata la linea programmatica degli organizzatori: portare un messaggio di speranza e aiuto reciproco a tutti con la forza dell’esempio, in un ambito di divertimento, di spensieratezza e di spettacolo. Impegno e risate, storie e testimonianze. Il 'dovere' di donare. Come sempre. Come nelle 12 edizioni scorse, organizzate nell’incantevole scenario dell’isola siciliana. "La mission di quest’anno – spiega Gilberto Iacono, presidente dell'Associazione Hierà – consiste nel sostegno alimentare delle famiglie più fragili e in difficoltà dell’arcipelago e nella messa a disposizione di due borse di studio per la frequenza gratuita di un Master a scelta all’interno dell’offerta formativa dell’Università Telematica Pegaso e Università ECampus per permettere la frequenza anche a distanza per i giovani eoliani”. Tre gli obiettivi principali per il gruppo dei volontari che anima Hierà: dare un sostegno pratico alle persone in difficoltà, donare alla comunità un qualcosa di tangibile per lo sviluppo di Vulcano e offrire ai ragazzi e alle ragazze delle isole delle possibilità di studio e lavorative senza eguali in maniera gratuita.

Madrina dell’evento, Maria Grazia Cucinotta. L’attrice ha sposato da tempo la causa che è alla base del Premio Solidarietà. "Riesco sempre a ritagliarmi un po' di tempo per prendere parte a questa festa – dice l’attrice – perché di festa si tratta. E’ bello donare, è bello dare qualcosa di se per il bene di tutti, è bello portare un esempio, per quanto piccolo sia, di impegno. Dare qualcosa – prosegue l'attrice siciliana – ti riempie la vita e ti fa sentire meglio. Tutti dovrebbero farlo. Sono sempre in prima fila a Vulcano perché credo che questo gruppo incredibile di volontari di Hierà, ha veramente portato qualcosa di innovativo nel campo della solidarietà. La formula del divertirsi e divertire facendo qualcosa di bello e importante per i giovani e per le persone meno fortunate è la via da seguire. il messaggio è veramente grande”.

Sul palco di Vulcano, quest’anno salirà anche Enzo Decaro. Attore, protagonista di moltissime fiction di successo, sceneggiatore e indimenticabile cabarettista con il gruppo 'La Smorfia' a fianco di Lello Arena e Massimo Troisi. A trenta anni dalla morte del protagonista de 'Il Postino', sarà l’occasione per ricordare questo straordinario personaggio entrato di diritto nel gotha dello spettacolo italiano. Nella seconda serata, il 21 luglio, la scena sarà tutta per Antonello Costa, ineguagliabile mattatore della comicità e dell’intrattenimento: "Torno con una gioia infinita a Vulcano – dice l’artista siciliano – anche noi dobbiamo dare l’esempio e veicolare questi messaggi importantissimi. Nessuno deve essere lasciato dietro. E poi è superfluo sottolineare che ridere e donare fa bene alla vita…molto bene".

La prima serata (20 luglio) vedrà protagonista Cristian Medda. Un talento innato, una voce inconfondibile una carica umana unica. Il palco di Vulcano ha sempre ospitato numeri uno dello spettacolo italiano e anche in questa edizione la tradizione verrà rispettata. Cristian è al fianco di Milly Carlucci in 'Ballando con le stelle', 'il Cantante Mascherato' e l’'Acchiappa Talenti', in 'Tale e quale show' con Carlo Conti, 'Affari Tuoi' con Insinna, 'Sogno o son desto' con Massimo Ranieri. Ad aprire la kermesse Morena Monaco, finalista a Sanremo giovani nel 2021, la cantante ha al suo attivo tante partecipazioni a trasmissioni cult come Amici e X Factor Confermato anche per il 2024 il sostegno per le famiglie in difficoltà. "Negli anni passati abbiamo aiutato oltre 40 nuclei famigliari con oltre 2.000 Kg di generi alimentari e di prima necessità – sottolinea il parroco dell’isola Padre Lio – e quest’anno contiamo di ripetere e superare questo obiettivo che per la nostra Comunità rappresenta veramente un baluardo contro l’indifferenza e la solitudine". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)