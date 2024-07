Social X, Musk ‘trasloca’: piattaforma lascia la California e si trasferisce in Texas

(Adnkronos) – Addio California per X. Elon Musk ha annunciato il trasferimento della sua piattaforma social da San Francisco, in California, ad Austin, in Texas. Lo riferiscono media americani. Di quattro giorni fa la notizia dell'opinione preliminare della Commissione Europea, secondo la quale il social network, già noto come Twitter, viola il Digital Services Act. Le violazioni sono state riscontrate in aree legate ai dark pattern, che sono interfacce studiate per indurre gli utenti a compiere azioni indesiderate, alla trasparenza della pubblicità e all’accesso ai dati da parte dei ricercatori. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)