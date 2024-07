San Cataldo. Segnalata dal Pd fuoriuscita di acqua dalla pavimentazione del cimitero comunale

SAN CATALDO. “Questa mattina abbiamo segnalato la fuoriuscita di acqua dalla pavimentazione del cimitero comunale”. A renderlo noto è stato il Pd di San Cataldo. “In un momento di grave crisi idrica come quello che i nostri cittadini stanno subendo – si legge in una nota – è inaccettabile assistere a sprechi in luoghi del Comune”.

“Soltanto ieri – ha concluso il Pd – avevamo denunciato l’abbandono del nostro cimitero, sparito dell’agenda dell’amministrazione comunale e oggi assistiamo all’ennesimo danno. Chiediamo un intervento immediato!”.