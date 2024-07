Rassegna “Favignana in Musica”, ampia partecipazione al concerto dei Trinetones

Un pubblico numeroso ha partecipato ieri sera al concerto dei Trinetones, secondo appuntamento della rassegna “Favignana in Musica”, in corso di svolgimento all’ex Stabilimento Florio. La band, composta da Giovanni Balistreri, Filippo Schifano, Marco Lenoci e Francesco Cutugno, ha proposto un repertorio che ha spaziato dai classici del jazz a composizioni originali tratte da “Polaris”, l’album di debutto del gruppo. Una produzione che mescola lo stile post-bop con le melodie della musica popolare del sud Italia, creando un’esperienza musicale fresca e accessibile, molto apprezzata dal pubblico.“Siamo felici di avere potuto partecipare a questa rassegna”, ha detto Giovanni Balistreri, leader della band, al termine del concerto. “Ringraziamo l’Associazione “Aegusea” Nuova Vincenzo Bellini e il Comune di Favignana per averci concesso questa opportunità”.La rassegna proseguirà domani con il terzo appuntamento.