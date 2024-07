Patenti truffa nel Siracusano, questore emette 49 avvisi orali

Il questore di Siracusa ha emesso 49 avvisi orali nei confronti di quanti avevano conseguito la patente di guida senza averne titoli e senza avere sostenuto alcun esame. Lo scorso 11 aprile la polizia di Stato aveva condotto una vasta operazione che ha coinvolto la Motorizzazione civile di Siracusa e svariate autoscuole della provincia, denunciando piu’ di 100 persone che avevano conseguito la patente di guida senza averne titolo e senza aver sostenuto alcun esame di guida. Il sistema prevedeva la conversione di patenti militari o di patenti estere in patenti civili nei confronti di coloro che, in realta’, non erano titolari dei requisiti in quanto diversi utenti finali non avevano addirittura mai prestato servizio militare oppure non avevano mai ottenuto il titolo di guida all’estero. Il seguito dell’attivita’ istruttoria ha consentito l’emissione di 49 avvisi orali.