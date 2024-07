Nuovo grande acquisto in casa Nissa: preso il centrocampista offensivo Riccardo Rotulo

Riccardo Rotulo è un nuovo calciatore della Nissa. Si tratta, è bene dirlo subito, di un altro giocatore di grande qualità tecnica e fisica. E’ stato il ds Ernesto Russello a chiudere la trattativa con la quale, la prossima stagione in D, ha assicurato alla Nissa questo centrocampista offensivo le cui caratteristiche sono un gran dribbling, tecnica sopraffina, ma soprattutto freddezza nelle conclusioni. Insomma, un grande innesto per una Nissa che Russello sta costruendo con grande sagacia per mettere a disposizione di Nicolò Terranova una rosa di prima squadra forte e completa in ogni reparto.

Grande la gioia del presidente Luca Giovannone, impegnato nell’allestimento di una rosa in grado di competere con tutte le avversarie del Girone I della Serie D. Rotulo vanta in serie D 179 presenze in Serie D e venti gol all’attivo, con un numero elevatissimo di assist, spesso decisivi. Classe 1999, il suo ruolo è quello di centrocampista offensivo che sa dare, in qualsiasi momento della gara, imprevedibilità in avanti. E’ agile, molto tecnico, con una grande capacità di saltare l’uomo.

Nativo di Agrigento, Riccardo si è formato calcisticamente nelle giovanili dell’Akragas, rimanendo nella squadra della Valle dei Templi fino al gennaio del 2018, per poi passare alla Sanremese, in Serie D, dove ha giocato per due stagioni. Seguono altre esperienze sempre nel massimo campionato dei dilettanti con Vado Ligure, Brindisi e Sancataldese, quindi, il passaggio al Licata dove nelle ultime due stagioni ha ancora una volta dimostrato di possedere grandi qualità.