Motori. Iscrizioni a pieno ritmo per lo Slalom Città di San Piero Patti. Start il 21 luglio

Si avvicina a grandi passi uno tra gli appuntamenti motoristici ritenuti a pieno titolo più attesi dell’intera stagione. Per il quale si lavora alacremente già da numerose settimane. Si disputerà infatti nel weekend compreso tra sabato 20 e domenica 21 luglio l’undicesima edizione dell’Autoslalom Città di San Piero Patti, sfida automobilistica tra i birilli elevata quest’anno al rango di validità per la Coppa AciSport quinta zona (al terzo appuntamento stagionale), ma che accrediterà inoltre punteggi validi per il Campionato siciliano Slalom allestito dalla Delegazione Sicilia AciSport (si tratterà dell’undicesimo sigillo nel 2023), per lo Challenge degli Emiri (nel Messinese alla sua seconda prova, dopo lo Slalom di Montemaggiore Belsito) e per il Poker dei Nebrodi (anch’esso alla sua seconda tappa stagionale).

L’Autoslalom Città di San Piero Patti n.11, ospite nel ridente paesino incastonato tra il verde dei monti Nebrodi, è promosso sul territorio dalla Misilmeri Racing, presieduta da Giuseppe Bonanno, in stretta e proficua sinergia con il Comune di San Piero Patti, rappresentato dal sindaco, Cinzia Marchello (anche quest’anno fortemente compartecipe all’intera iniziativa, considerata quale efficace ‘volàno’ di ulteriore promozione dell’hinterland nebroideo). Ad affiancare nelle fasi logistiche la Misilmeri Racing, in qualità di co-organizzatore, è la New Sicilia Promotion, con al timone Filippo Ardiri, al quale si uniscono diversi tra appassionati e collaboratori del luogo. Numerosi, ancora, gli sponsor locali e del comprensorio, i quali non hanno voluto far mancare il loro apporto per la piena riuscita sportiva e promozionale dello slalom di casa.

Mentre nel frattempo le adesioni da parte di alcuni tra i migliori “slalomisti” isolani continuano a pervenire copiose sui tavoli del Comitato organizzatore (le iscrizioni si potranno ricevere sino a mezzogiorno di mercoledì 7 luglio), la notizia di queste ore riguarda l’imminente ‘sold out’, anche in questa edizione ‘ventiventiquattro’. Tutte le numerose strutture ricettive (agriturismi, bed & breakfast ed abitazioni private) ricadenti sul territorio di San Piero Patti e nel comprensorio si apprestano infatti a far registrare il “tutto esaurito”, a riprova di quanto la kermesse ospite nel paesino nebroideo conosciuto per le sue splendide tredici chiese, per le sue artistiche fontane in stile barocco (la più visitata è quella di San Vito), nonché per un’enogastronomia di solida e storica tradizione, sia fortemente sentita dagli addetti ai lavori, dai piloti, ma anche dai semplici appassionati di motori siciliani.

Ad imporsi lo scorso anno, al culmine di una sfida caratterizzata, a tratti, da una fastidiosa pioggerella, è stato il veloce catanese (vive ad Adrano) Mimmo Polizzi, il quale è riuscito a capitalizzare la sua esperienza alla guida di una vettura Sport, in particolare della sua Elia Avrio ST09 Suzuki, precedendo l’altrettanto volitivo messinese (originario di Novara di Sicilia) Alfredo Giamboi, su Fiat X1/9 Dallara e la funambolica Fiat 127 Sport HP con al volante il reggino Agostino Fallara. Il Città di San Piero Patti vanta comunque un prestigioso passato, con varie edizioni valevoli per il Campionato italiano Slalom, protagonisti dai nomi altisonanti e vetture di grandissimo significato storico ed agonistico.

Una novità ha riguardato nelle ultime ore il percorso di gara, affascinante e selettivo, leggermente accorciato per esigenze logistiche di una cinquantina di metri alla partenza rispetto al 2023. I protagonisti si affronteranno dunque su un tracciato pari comunque a 3,900 km articolato lungo una sezione della strada provinciale n. 122,

fino al km 19+100. Il nuovo “start” è ubicato nella parte finale della via 2 giugno (prosecuzione della via Roma, subito dopo il primo tornante a destra), quasi alla periferia del paese, nei pressi dell’intersezione con via Sicilia, arteria laterale prescelta per ospitare una parte del paddock. Il nastro d’asfalto interessato allo svolgimento dello slalom è stato sottoposto in queste ore a “maquillage” da parte dei Volontari locali dell’associazione New Sicilia Promotion. Sono stati effettuati lavori di scerbatura e di ulteriore messa in sicurezza del tracciato, ora davvero pronto per ospitare l’attesissimo evento motoristico.

L’undicesimo Autoslalom Città di San Piero Patti entrerà nel vivo sabato 20 luglio, con le operazioni preliminari per i concorrenti, previste dalle 15.00 alle 19.00 al Centro accrediti allestito nei locali del Circolo Compagnia di piazza Gorgone e le verifiche tecniche per le vetture, in scena dalle 15.15 alle 19.30 tra la centralissima piazza Duomo e l’attigua via Garibaldi, “salotto buono” della cittadina nebroidea.

Il semaforo verde per la competizione vera e propria si accenderà invece l’indomani, domenica 21 luglio, con l’attesa ricognizione del tracciato “San Piero Patti via 2 giugno-s.p. 122” (obbligatoria, come da regolamento, in tutte le gare della specialità), cui seguiranno le previste tre manche cronometrate, utili a determinare poi le classifiche finali. Saranno 15 le postazioni di rallentamento con i birilli per tutti i concorrenti, mentre il parco chiuso è stato individuato 200 metri dopo la linea d’arrivo e la relativa fase di decelerazione delle vetture.

La chiusura al transito veicolare dell’arteria di gara scatterà alle 7.30 di domenica 21 luglio, la ricognizione verrà autorizzata dal direttore di gara, l’esperto ferrarese (ma padovano d’adozione) Stefano Torcellan, per le 9.00 in punto. La premiazione dei vincitori (delle classifiche assolute, di gruppo, classe e Speciali) è in programma ad apertura del parco chiuso, nella centrale piazza Duomo, a San Piero Patti.