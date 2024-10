Comunità mussomelese e Reliquie di Santa Lucia nella chiesa Madre, scuole ed Ospedale. Tanta partecipazione e devozione

MUSSOMELI – Le sacre Reliquie di Santa Lucia, provenienti da Marianopoli ed accompagnate dal rappresentante della deputazione della Cappella di Santa Lucia di Siracusa e dall’arciprete padre Bernaardo Briganti sono arrivate direttamente in Piazza Roma. Infatti lunedì pomeriggio, ad accoglierle c’erano l’arciprete Padre Achille Lomanto, l’Arciconfraternita della Madrice e le altre delegazioni delle confraternite locali, associazioni e congregazioni. Il breve percorso processionale fino alla Chiesa Madre con la recita del rosario ed il successivo intervento, prima della messa, del responsabile della deputazione della Cappella di Santa Lucia di Siracusa, è stato l’avvio per la celebrazione eucaristica solenne, presieduta da Padre Achille, animata dal coro parrocchiale diretto dal maestro Claudio Misuraca. Il bacio finale delle Reliquie da parte dei tanti devoti presenti ha concluso il rito dell’accoglienza. Intanto, stamattina, gli alunni della primaria del plesso “Madonna di Fatima” dell’Istituto Comprensivo “L. da vinci”, radunati tutti nell’annesso cortile della scuola, incuriositi, hanno potuto vedere le Reliquie portate nel plesso scolastico dal gruppo parrocchiale della madrice, guidato dall’arciprete Padre Achille che ha parlato, appunto, di questo straordinario arrivo a Mussomeli. Dopo la preghiera comunitaria e la benedizione con la Reliquia della Martire Siracusana, il gruppo matricese si è spostato nella vicina Casa di Riposo Padre Calà e successivamente all’Auditorium “Lillo Zucchetto” dove erano presenti gli studenti del Virgilio e quelli dell’Hodierna. I momenti di dialogo e di confronto sono stati guidati sul tema “I giovani oggi e la dignità della persona sulle orme di Lucia”. Nel primo pomeriggio, poi, è continuata la visita con le Reliquie ai ragazzi del Comprensivo “L. da Vinci” di Via Concetto Marchesi, e successivamente la visita all’Ospedale M.I. Longo. Con la messa solenne vespertina di Padre Achille è stato portato a termine il programma previsto per l’arrivo a Mussomeli delle Sacre Reliquie di Santa Lucia che ha registrato tanta partecipazione e devozione della comunità mussomelese.