Serradifalco. Sta riscuotendo successo e consensi l’8^ edizione della Settimana di Prevenzione Oncologica

SERRADIFALCO. E’ partita e sta riscuotendo un gran successo l’8^ edizione della Settimana di Prevenzione Oncologica Serradifalchese. L’evento è stato organizzato dall’associazione “No Serradifalko” del presidente Marcello Palermo in collaborazione con l’ASP di Caltanissetta e il Comune di Serradifalco.

Il programma di questa 8^ edizione prevede lo svolgimento di screening oncologici a cura dell’Asp di Caltanissetta in collaborazione con lo Sportello Permanente per gli Screening Oncologici. Oltre agli screening e alle mammografie che saranno possibili fino a venerdì 25 ottobre dalle 8.30 alle 13 in via delle Arti, è prevista anche la distribuzione del kit per la prevenzione del tumore al Colon-Retto (50/69 anni) e i test di HCV-Epatite C (per i nati negli anni compresi tra il 1969/1989) si svolgeranno presso lo Sportello Permanente per gli Screening Oncologici (al piano terra del Comune).

Mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, Screening della Cervice Uterina PAP-HPV test presso il Consultorio di Serradifalco a cura della dott.ssa Rosaria Riccobene. Venerdì 25 alle 18 si svolgerà la manifestazione “PasseggiAmo la salute” in collaborazione con l’associazione “Corri Serradifalco”. Si tratta di una passeggiata per le vie del paese in occasione dell’ottobre rosa. Il percorso, con partenza da Via Delle Arti si articolerà per le vie Cavaleri di Vittorio Veneto, De Gasperi, Chiarelli, Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele (sosta), via Duca, Piazza Madrice, Via Lombardo, Piazza Immacolata Concezione, Via Crispi, Via Roma, Piazza Vittorio Emanuele, Via A. De Gaspari, Via Cavaleri di Vittorio Veneto, Via Delle Arti (sosta e conclusione).

Domenica 27 ottobre alle ore 20 conclusione presso il Teatro “De Curtis” con la commedia teatrale “Il Mare di carta” a cura della Compagnia teatrale Medea di San Cataldo.