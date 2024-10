Serradifalco. Per l’oboista Gabriele Palmeri conclusa esperienza al Teatro La Scala di Milano

SERRADIFALCO. Gabriele Palmeri è stato impegnato sino allo scorso 20 ottobre come primo oboe al Teatro la Scala di Milano. Il talentuoso oboista serradifalchese, attualmente primo oboe presso l’Orchestra Sinfonica di Cagliari, ha lavorato senza sosta alla produzione di un balletto avente come solista un ballerino d’eccezione del calibro di Roberto Bolle.

La produzione si intitola “La Signora delle Camelie” (La Dame aux Camelias). L’allestimento del balletto è curato dal Teatr Wielki – Polish National Opera, con produzione curata direttamente dal Teatro alla Scala per il tramite del suo corpo di ballo e della sua Orchestra. Per Gabriele Palmeri, per altro, si tratta, a distanza di tanti anni, di un ritorno tanto gradito quanto importante, dal momento che l’oboista serradifalchese era già stato accademista al Teatro alla Scala di Milano e per 2 anni sempre come primo oboe.

Insomma, una gran bella esperienza artistica con tante emozioni per Gabriele Palmeri che, per altro, una volta concluso il suo impegno come primo oboe alla Scala di Milano, sarà di scena, sempre come primo oboe, presso il Teatro San Carlo di Napoli dove è stato scritturato per due produzioni. Solo allora potrà tornare presso l’Orchestra sinfonica di Cagliari nella quale è attualmente primo oboe.