Manovra ter, Amata: «Più fondi per voucher sportivi, spettacoli e promozione del brand Sicilia»

Più fondi per i voucher sportivi e per gli spettacoli e nuove risorse per promuovere il brand Sicilia. Sono le misure inserite su impulso dell’assessore al Turismo, Elvira Amata, condivise con il governo regionale, nell’ultima manovra finanziaria approvata all’Ars.

«Sono stati destinati 398 mila euro – spiega l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata – per finanziare altri 2 mila voucher sportivi (destinati ai giovani dai 6 ai 16 anni) e soddisfare così tutte le richieste pervenute alla Regione. Con altri 400 mila euro, invece, viene incrementato il Fondo unico regionale per gli spettacoli (Furs). In questo modo è stata ripristinata la dotazione finanziaria del Fondo rispetto all’anno scorso e si assicura copertura finanziaria alla nuova platea dei potenziali beneficiari, alla luce dell’ulteriore inserimento del settore degli spettacoli viaggianti».

Sono state destinate, infine, risorse per la promozione turistica del “brand Sicilia”. «L’obiettivo programmatico – spiega Amata – è di stimolare una sempre maggiore destagionalizzazione dei flussi turistici».