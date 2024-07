Irsap, a Caltanissetta l’assessore Tamajo e il deputato Mancuso rassicurano gli imprenditori nisseni: “Sosterremo una progettualità che consenta di riqualificare le aree industriali di questra provincia”

Un importante incontro all’Irsap con gli industriali nisseni per affermare con forza che il Governo regionale è attento alle ragioni degli industriali nisseni e delle zone industriali di Caltanissetta, San Cataldo e Gela. E’ quello che ha organizzato il deputato regionale di FI Michele Mancuso. Un evento al quale, oltre ad un gran numero di industriali nisseni, erano presenti il sindaco Walter Tesauro, l’assessore regionale Edy Tamajo e il commissario straordinario dell’Irsap Marcello Gualdani. Un incontro, è bene sottolinearlo, che ha fatto registrare esiti certamente positivi in prospettiva. L’assessore regionale Tamajo, infatti, non solo ha annunciato la massima vicinanza alla zona industriale nissena, ma ha anche ribadito che ci sono i fondi per sbloccare i lavori di cui la zona industriale necessita e che bisogna cambiare passo per avviare una riqualificazione della zona industriale che consenta alle realtà produttive presenti nel territorio di creare ricchezza, occupazione e opportunità. In generale è apparsa chiara la disponibilità del Governo regionale ad affrontare le problematiche della zona industriale.

Alcuni imprenditori hanno evidenziato le gravi criticità delle aree industriali di Caltanissetta e Gela, ma la risposta dell’assessore Tamajo è stata rassicurante. Nel dettaglio, è dapprima intervenuto l‘on. Michele Mancuso che ha anche moderato il dibattito. <La nostra provincia – ha ricordato Mancuso – vive grandi difficoltà; le zone industriali di Caltanissetta, San Cataldo e Gela meritano la massima attenzione in quanto rappresentano un polmone importante per l’economia del nostro territorio; da parte nostra siamo interessati a sostenere queste persone e queste realtà produttive, ma per farlo dobbiamo parlare di soluzioni, ma per fare questo dobbiamo fare squadra al di la dei colori politici; bisogna creare una sinergia che consenta di creare nuove opportunità e di riqualificare zone industriali che possono e devono diventare occasioni di crescita e sviluppo per l’economia del nostro territorio>.

Subito dopo è intervenuto il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro: <Fin qui sono tante le lamentele e le segnalazioni che ho raccolto a proposito di una zona industriale che va qualificata e riqualificata; manca l’acqua, ci sono capannoni vuoti a fronte di industriali che avrebbero bisogno altri capannoni per ampliare la propria attività; bisogna avere un occhio attento verso la zona industriale; c’è un impianto fognario che non funziona, il depuratore non è ancora attivo, senza dire che vengono utilizzati i bagni chimici in una zona industriale da terzo mondo>. Il sindaco s’è impegnato a dare tutta la sua vicinanza agli industriali al fine di creare una nuova stagione di crescita e sviluppo del territorio attraverso la riqualificazione delle aree industriali.

E’ poi intervenuto il commissario straordinario dell’Irsap Marcello Gualdani: <Da quando in assessorato che l’assessore Tamajo stiamo volando; abbiamo realizzato gran parte degli interventi su strade e arredo urbano; il Governo regionale intende dare risorse all’Irsap, ma bisogna fare un passo avanti; non sappiamo nemmeno chi c’è nelle zone industriali in quanto, fin qui, i miei tentativi di catalogare le presenze imprenditoriali non è andato a buon fine; di certo, posso confermare che abbiamo un piano su cui operare e questo è fondamentale; invito tutti ad una maggiore sensibilizzazione perché tanto è stato fatto ma altrettanto si può fare grazie ai fondi regionali>.Dopo i saluti di Collura, è stata la volta di Edy Tamajo.

Un intervento atteso da parte di una platea che s’è mostrata attenta di fronte alle parole dell’assessore regionale. <Questo – ha spiegato Tamajo – è un incontro con il quale intendiamo spiegare come vogliamo andare avanti; sto investendo molto sulle Irsap a livello regionale: la mia attenzione è estesa, ovviamente, anche a quella di Caltanissetta; ci sono 100 milioni di euro di fondi Fsc che dovranno essere destinati a tutte le Irsap della Regione Sicilia; sono diversi i progetti attorno ai quali è possibile lavorare; abbiamo un piano triennale di opere pubbliche, abbiamo le risorse per sostenerle; so quale è lo stato dell’arte e sono qui a Caltanissetta per sostenere una progettualità che consenta di riqualificare le aree di Caltanissetta, San Cataldo e Gela con progetti di spessore; di certo non si tratta di un incontro occasionale, stileremo un cronoprogramma per stabilire interventi; abbiamo anche presentato un progetto per la liquidazione del patrimonio delle Asi; porteremo avanti un confronto continuo con un rapporto di sinergia con il sindaco Tesauro; presto avvieremo la necessaria programmazione attorno ad un tavolo per riportare le zone industriali ad essere funzionali alla crescita del territorio>.