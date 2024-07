Ironman Vitoria Gasteiz-Spagna, il nisseno Maurilio Usai tra i 2000 partecipanti

Domenica 14 luglio, il nostro Ironman nisseno Maurilio Usai ha partecipato ad uno degli Ironman più belli del circuito, “Ironman Vitoria Gasteiz-Spagna”. Dopo appena 8 settimane dal durissimo Ironman Texas, Il Maestro Usai si è rimesso in gioco , iniziando, insieme ad altri 2000 super atleti, la frazione di nuoto che prevede 3.8 km svolti nel lago Landa,uno dei più belli e grandi d’Europa, uscendo dall’acqua, ha dato il massimo in bici cercando di svolgere i 180 km in maniera eccellente, e alla fine , la maratona, dove tutti gli Ironman combattono con se stessi e fanno uscire dal profondo del loro essere, tutto quello che hanno ancora da spendere, 42 km di sofferenza, determinazione, forza di volontà, pazienza, e soprattutto quel particolare ingrediente, che li rende dei super atleti,essere indiscutibilmente degli Ironman, perché solo chi affronta uno stile di vita intenso, disciplinato, metodico, senza compromessi, riesce a completare le durissime settimane di allenamento che li separano dal sentirsi gridare al traguardo “YOU ARE AN IRONMAN” e realmente possiamo dire, che è un titolo stra meritato. Un paio di settimane di recupero, e subito il nostro Ironman ,si rimette in movimento per un altro Ironman full distance a Cascais-Portogallo.