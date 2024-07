Incendi in Sicilia. Fiamme divampate a Salemi, l’appello del sindaco Scalisi: “Difendiamo il territorio”

Un incendio divampato sabato sera a Salemi (Trapani) sta distruggendo pinete e diversi ettari di macchia mediterranea. Le fiamme sono divampate da contrada Pioppo e hanno coinvolto anche la vicina contrada Filci-Castagna, mettendo a rischio anche alcune abitazioni private. Per oltre un giorno sono stati all’opera vigili del fuoco, Forestale e protezione civile. Ieri in volo anche i Canadair e gli elicotteri del servizio antincendio. ”Ancora una volta, con l’arrivo delle alte temperature e dei venti caldi, il nostro territorio viene devastato dalle fiamme”, dice il sindaco di Salemi, Vito Scalisi, che ringrazia tutte le forze impegnate nella lotta alle fiamme. Scalisi poi rivolge un appello alla cittadinanza: ”C’è bisogno dell’aiuto di tutti per vigilare sulle bellezze del nostro territorio. Invito i cittadini a segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi situazione di pericolo. Serve una mobilitazione di tutta la cittadinanza a difesa del nostro patrimonio naturalistico”.