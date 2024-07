Gela. Il benvenuto del Sindaco Terenziano Di Stefano al nuovo Procuratore Capo Salvatore Vella

GELA. “A mio nome e di tutta la Giunta, do il benvenuto e faccio i miei migliori auguri al Dott. Salvatore Vella, che si è insediato questa mattina al Palazzo di Giustizia quale nuovo Procuratore Capo di Gela. Istituzioni e Magistratura, collaboreranno avendo come obiettivi principali la legalità e la sicurezza dei cittadini gelesi. Per me, personalmente, come Sindaco e come uomo, non c’è altra via se non questa. Spero di poter incontrare presto il nuovo Procuratore per avviare un rapporto diretto di collaborazione”.

Lo ha detto il Sindaco Terenziano Di Stefano, che ha voluto rivolgere anche un sentito grazie a chi ha preceduto il nuovo procuratore, ovvero i magistrati Fernando Asaro e Lucia Musti, che hanno guidato la Procura di Gela con grande passione e professionalità.