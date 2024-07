FI, la nuova stagione ripartirà a ottobre dalla Sicilia

La nuova stagione di Forza Italia ripartirà dalla Sicilia. Il partito, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia in un articolo di Giacinto Pipitone, si radunerà dal 25 al 27 ottobre in un hotel di Santa Flavia, in provincia di Palermo. Antonio Tajani e Marcello Caruso hanno pianificato una convention dai grandi numeri. “L’obiettivo che ci siamo dati con Tajani – afferma Caruso – è quello di coinvolgere il mondo produttivo nazionale e di programmare insieme le iniziative del partito. E’ un modo anche per coinvolgere la base e per radicarsi sul territorio. Ed è lusinghiero il fatto che il segretario nazionale abbia scelto la Sicilia per gettare le basi della ripartenza di Forza Italia”.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, ha molto apprezzato la scelta di consolidare le basi del partito in Sicilia: “Abbiamo condiviso di svolgere qui una manifestazione di Forza Italia di rilevanza nazionale dove affrontare insieme ai nostri ministri e la nostra classe dirigente i temi relativi alle attuali e importanti tematiche economiche, coinvolgendo nel dibattito autorevoli esperti e i rappresentanti apicali del mondo imprenditoriale. La scelta della Sicilia è un giusto riconoscimento al decisivo contributo che il partito siciliano ha conseguito alle ultime elezioni europee ed è frutto della grande intesa politica consolidata tra me e il segretario nazionale”.