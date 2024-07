Falsi avvisi in inglese rivolti ai turisti per invitarli a non chiudere a chiave i loro appartamenti: due arresti della Polizia a Firenze

A Firenze, i poliziotti della questura hanno scoperto una nuova, ed evidentemente efficace, tecnica utilizzata dagli scassinatori per introdursi negli appartamenti occupati dai turisti. L’espediente utilizzato, nella sua semplicità, ha reso il lavoro dei malviventi molto più efficace, rapido e per loro sicuro. Gli è bastato affiggere sulle porte delle case vacanze, occupate da turisti inconsapevoli, dei falsi avvisi in lingua inglese che invitavano gli ospiti a non chiudere a chiave.

I ladri d’appartamento a quel punto hanno potuto facilmente scassinare la porta, inserendo all’altezza della serratura una lastra di plastica e facendo scattare agevolmente il meccanismo.

Questi però non hanno considerato che da settimane nel capoluogo è in atto l’operazione “Estate sicura” che affianca al servizio delle volanti quello meno visibile, ma non meno efficace, degli agenti in borghese della Squadra mobile su auto e moto civetta.

È stata proprio una pattuglia della sezione Falchi, ieri pomeriggio, in una via del centro, a notare due giovani armeggiare in maniera sospetta con un grosso zaino.

I poliziotti, allertati dal comportamento dei due, hanno fatto scattare il controllo e, oltre a rinvenire arnesi da scasso, hanno trovato scarpe e abiti di alta moda del valore di diverse migliaia di euro, riconducibili ad un furto avvenuto poco prima in un appartamento non distante, occupato da alcune turiste statunitensi. Ascoltate poco dopo le tre hanno detto di aver trovato affisso alla porta un avviso che le invitava a non chiudere a chiave.

L’attività dei poliziotti al momento della restituzione della refurtiva alle legittime proprietarie si è conclusa con un altro biglietto, questa volta scritto dalle tre turiste che, facendosi aiutare da un traduttore virtuale, li hanno voluti ringraziare con queste parole: “…Dio benedica la Polizia italiana – il migliore del mondo!”, italiano poco corretto, ma sicuramente gradito dagli agenti. L’appello della Polizia di Stato a tutti, turisti e non è: “Pay attention! Lock up the door of your apartment!” ovvero “Attenzione! Chiudi sempre a chiave la tua porta di casa”.