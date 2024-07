EA SPORTS FC 25 – Il video del primo deep dive del gameplay

(Adnkronos) – EA Sports ha pubblicato sui propri canali social il video del primo Deep Dive di EA SPORTS FC 25 dedicato al Gameplay. Una delle novità più interessanti c'è il sistema FC IQ che, realizzato con l'analisi di miliardi di dati di calciatori raccolti in collaborazione con la società di elaborazione di dati sportivi Opta Sports, rivoluzionerà il modo in cui verranno classificati i vari ruoli sul campo di gioco. Queste nuove funzioni renderanno le versioni digitali più fedeli e realistici alle loro controparti reali guidando il modo in cui ogni giocatore pensa e si comporta sul campo con una maggiore intelligenza tattica e movimento senza palla più autentici. "Il nostro obiettivo è offrire agli appassionati di calcio un'esperienza di gioco che sia il più autentica possibile," ha dichiarato un portavoce di EA Sports. "FC IQ è il risultato di anni di ricerca e sviluppo, e siamo entusiasti di poter finalmente condividere queste innovazioni con la nostra comunità." Ecco il video pubblicato da Electronic Arts Il lancio di EA SPORTS FC 25 è previsto per il 27 settembre. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)