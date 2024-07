Con l’auto contro guardrail: tre feriti nell’Agrigentino; denunciato l’automobilista

Incidente autonomo con feriti e ritiro di patente. E’ accaduto in contrada Petrusa lungo il tratto stradale che collega Agrigento e Favara. Una Fiat Panda è finita contro un guardrail. L’incidente, che sarebbe stato autonomo, ha fatto registrare tre feriti. Tra questi anche un bambino di 6 anni che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Di Dio ad Agrigento.

L’uomo alla guida della Fiat Panda, sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica con conseguente ritiro della patente di guida. Nel contempo, essendo andato in escandescenza mentre veniva controllato dagli agenti, per lui è anche scattata la denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale