Amministrative, Vincenzo Cancelleri: “Trascorsi 8 giorni dall’elezione ed ancora il centrodestra non trova la quadra sugli assessori, sono perplesso”

Vincenzo Cancelleri, neo eletto consigliere a Palazzo del Carmine con “Fare Centro con Totò Licata” ha firmato la seguente nota stampa che di seguito riportiamo

Sono già trascorsi ben 8 giorni dalla elezione del Sindaco Tesauro, e nostro malgrado stiamo assistendo ad uno spettacolo che ci lascia perplessi sul futuro politico di questa nuova amministrazione.

Il Cdx non riesce a trovare la quadra sui nomi degli assessori che devono completare la squadra (perchè dobbiamo ricordare che sono stati inseriti tre nomi riempitivi) iniziando a creare i primi problemi al nuovo Sindaco.

Quello a cui stiamo assistendo in questi giorni non è politica ma spartizione di poltrone in base alle percentuali elettorali, non c’è nessun ragionamento sulle deleghe da attribuire e a quali professionalità assegnarle. Ancor più grave è leggere che fra 6 mesi verrà rimesso tutto in gioco con probabili rimpasti. Se questo fosse confermato sarebbe un pessimo segnale, la peggiore dimostrazione politica di sempre, mettendo in seria difficoltà il primo cittadino, che tutto ha bisogno in questa fase iniziale tranne occuparsi di problematiche di questo genere.

Come componente dell’opposizione, spero che il Sindaco si faccia valere perchè Caltanissetta ha bisogno di partire immediatamente e noi, come opposizione responsabile, ci prefissiamo di collaborare rimanendo sempre dalla parte della città e dei nisseni.



Abbiamo tutti una grande responsabilità ed io, come Consigliere di Opposizione, voglio iniziare a lavorare seriamente e portare avanti i vari punti del nostro programma e le istanze che parecchi cittadini mi hanno segnalato in campagna elettorale, nella speranza che la maggioranza ci permetta di poterli attuare.

Caltanissetta si trova quasi agli ultimi posti delle classifiche nazionali e questa amministrazione ha assunto impegni con la città che dovrà portare avanti e noi saremo sempre pronti a vigilare sul suo operato con una opposizione intelligente per l’interesse e nel rispetto della città.



Cancelleri Vincenzo

Consigliere Comunale

Fare Centro con Totò Licata