Suicidio in carcere a Caltanissetta, Cuffaro: “Politica miope davanti alle proposte del Garante regionale dei diritti dei detenuti”

“L’ennesimo suicidio di stamani presso il carcere di Caltanissetta,

sommato alle parole del garante regionale dei diritti dei detenuti, già

capo del DAP, Santi Consolo, riportate in una intervista a LiveSicilia,

mi lasciano sgomento”, dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della

DC.

“Il sovraffollamento carcerario unito a tutte le difficoltà con cui

detenuti si confrontano quotidianamente, dall’assistenza sanitaria alla

mancanza d’acqua, non possono che essere definiti trattamenti indegni,

trattamenti che lo Stato riserva non solo ai nostri cittadini detenuti

nelle carceri siciliane ma anche agli agenti di polizia penitenziaria.

La politica però sembra essere miope davanti alle tante proposte

avanzate non soltanto dal Garante regionale, pare quasi prediligere un

trattamento squisitamente punitivo e incostituzionale riservato ai

detenuti, sembra quasi che abbia dimenticato il senso rieducativo del

carcere ed insieme ad esso gli art 3 e 27 della costituzione italiana.

Allora serve un po’ di umanità insieme a lucidità politica, assente

oramai da troppo tempo riguardo alle condizioni delle carceri.

‘Dove dimora il dolore il suolo è sacro’ scriveva nella sua opera “La

ballata del carcere di Rending” Oscar Wilde che in quel carcere fu a

lungo recluso. Il mio appello alla politica è torniamo ad occuparci

delle cose che contano. I partiti devono inneggiare alla vita, non far

accomodare la morte, come accade negli istituti penitenziari, luoghi di

tortura, dolore e decessi. La vita ha un valore che per noi

democristiani è identico per tutti, anche per coloro i quali seppur rei

consapevoli, vivono nella speranza di poter vivere un domani migliore.

Sento di ringraziare la Presidente di Nessuno Tocchi Caino, Rita

Bernardini la quale ha annunciato la sospensione dello sciopero della

sete e della fame a seguito della decisione della conferenza dei

capigruppo di calendarizzare per il 17 luglio il voto in aula a

Montecitorio della proposta di legge di Roberto Giachetti sulla

liberazione anticipata”, conclude Cuffaro.