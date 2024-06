San Cataldo. Movimenti in Giunta: il sindaco Comparato nomina due nuovi assessori al posto dei dimissionari Di Marco e Di Salvo

SAN CATALDO. La Giunta Comparato ha due nuovi assessori. Si tratta di Michele Falzone e Carmelo Zimarmani. Hanno preso il posto degli assessori dimissionati Vincenzo Di Marco e Luigi Di Salvo. Il sindaco, commentando la nomina dei nuovi assessori ha sottolineato: “Desidero esprimere, allo stesso tempo, la mia più sincera gratitudine agli assessori dimissionari, Vincenzo Di Marco e Luigi Di Salvo, per il loro prezioso contributo di servizio per la nostra Città. A loro va il mio ringraziamento per aver servito la comunità con grande dedizione, passione e professionalità”.

Gioacchino Comparato, s’è poi rivolto ai nuovi assessori: “Ai nuovi Assessori, rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. A loro spetta il compito impegnativo di continuare il lavoro già intrapreso, assicurando la continuità e il progresso dei progetti avviati. Siamo fiduciosi che, con il loro impegno e la loro passione, riusciranno a portare avanti con successo le iniziative che rendono San Cataldo una città sempre migliore”.