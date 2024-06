San Cataldo. Emergenza idrica. Il sindaco annuncia per il 4 luglio incontro con la cittadinanza in piazza Borsellino

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato è tornato a parlare di emergenza idrica. Lo ha fatto con la sua consueta schiettezza. “San Cataldo sta affrontando una significativa crisi idrica a seguito della carenza di risorse disponibili. L’Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA) parla di severità idrica alta per il distretto della Sicilia. Una crisi che sta mettendo in ginocchio cittadini e agricoltori”.

Il sindaco Gioacchino Comparato ha fatto sapere che l’amministrazione comunale sta adottando misure urgenti per affrontare questa emergenza e garantire l’approvvigionamento idrico a tutti i cittadini.

“L’emergenza è attuale – ha detto – ma ha cause lontane. Dallo scorso maggio, la città sta sperimentando grossi problemi, con turni di distribuzione resi necessari dalla situazione di precarietà della risorsa acqua.

Alcuni quartieri ricevono acqua ogni 6 giorni, mentre altri ogni 4, in base alla dimensione dei serbatoi cittadini e alla presenza di siti sensibili. Le fonti idriche individuate nel Piano di Tutela delle Acque della Sicilia del 2007, e successivamente cedute a Caltaqua, situate in Contrada Vassallaggi, risultano non potabili. Altre fonti nel territorio comunale, invece, sono contaminate da batteri fecali, peggiorando ulteriormente la situazione.

<<È importante chiarire – ha spiegato il sindaco Comparato – che la crisi gestionale idrica, dovuta alla mancanza di pioggia e a fenomeni di desertificazione in atto da tempo, non è stata provocata dall’attuale amministrazione comunale, ma da una carente programmazione che ha interessato l’intera isola sia a livello regionale che statale.

A tal riguardo – sottolinea Gioacchino Comparato – durante il mio mandato, ho più volte segnalato nelle sedi opportune che si sarebbe inevitabilmente giunti a questa situazione senza un intervento adeguato>>. Nonostante tutte le difficoltà, il Sindaco e la sua amministrazione stanno collaborando attivamente con questi enti per risolvere il problema.

<<Non di meno, da parte nostra – ha aggiunto il sindaco – stiamo facendo di tutto per venire incontro alle esigenze dei cittadini, dei commercianti e degli imprenditori. Stiamo lavorando senza soste per dare una soluzione ancorchè parziale e momentanea a tutti i problemi che ci sono. Per noi affrontare questa crisi con impegno è un fatto della massima priorità>>.

Di seguito le azioni imminenti che l’amministrazione sta portando avanti per affrontare questa emergenza:

1. Incremento del Servizio di Autobotti: Stiamo potenziando il servizio di autobotti per rifornire le zone non servite dalla distribuzione, con particolare attenzione a siti sensibili come case di cura e associazioni per disabili.

2. Valutazione delle Fonti Non Potabili: Sono in corso sopralluoghi per valutare lo stato delle fonti idriche non potabili e identificare possibili soluzioni di trattamento per renderle potabili.

3. Collaborazione con Altri Sistemi Idrico-Provinciali: San Cataldo riceve acqua dal sistema “ Ancipa”. Con la regia della Prefettura Stiamo sollecitando le istituzioni regionali, inclusi Caltaqua e Siciliacque, per una risposta tempestiva e un intervento risolutivo. Si sta lavorando a stretto contatto con questi enti per sviluppare un piano a lungo termine che preveda il miglioramento delle infrastrutture esistenti e l’approvvigionamento anche da altre fonti.

Per informare i cittadini sulla situazione e sulle misure intraprese, è intenzione dell’Amministrazione incontrare la Città giorno 4 luglio alle ore 18:30, presso la piazza Borsellino.

Sarà un’occasione per comunicare ai cittadini lo stato di fatto, confrontarsi e condividere piani e azioni future. L’appello del sindaco: << Chiediamo alla cittadinanza di collaborare attivamente seguendo le indicazioni del gestore per il risparmio dell’acqua e l’utilizzo delle risorse in modo consapevole>>. Informazioni dettagliate e aggiornamenti regolari saranno disponibili sui canali ufficiali del Comune di San Cataldo. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio del Sindaco al numero 0934588960 o via email a sindacocomparato@comune.san-cataldo.cl.it