Piano idrico, Salvini: entro giugno ok a investimenti 1 mld

“Stiamo lavorando ad un Piano idrico che prevede interventi non per inseguire l’emergenza ma per portare soluzioni a medio e lungo termine. Conto entro fine giugno di dare il via libera a interventi a livello nazionale per circa un miliardo di euro”. Lo ha riferito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, all’inizio del suo intervento in video collegamento ad un convegno a Enna sul ponte sullo Stretto.