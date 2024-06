Partorisce a 63 anni. Il dott. Ermanno Greco (S.I.d.R.): “Ovodonazione si conferma tecnica efficace”

Il presidente della Società Italiana della Riproduzione ha commentato il caso della donna lucchese diventata madre a 63 anni. “La notizia della donna lucchese che ha partorito un figlio a più di 63 anni di età ci fa capire come l’ovodonazione sia una procedura estremamente efficace, in grado di dare il successo anche a donne che hanno avuto fallimenti con le tecniche di Procreazione medicalmente assistita tradizionali”.

Ermanno Greco, professore di Ginecologia e Ostetricia all’Università UniCamillus di Roma e Presidente della Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.), commenta il caso della donna che ha partorito un figlio a 63 anni all’Ospedale “Versilia” a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, dopo aver praticato per due volte la fecondazione in vitro a Kiev, in Ucraina.

“Si tratta di una tecnica che è possibile anche in Italia, ma vi è una raccomandazione importante da tenere presente e che è valida per tutte le tecniche Pma, ovvero si sconsiglia l’utilizzazione di tali metodologie in donne con età superiore ai 50 anni e ciò per via di un considerevole aumento del rischio ostetrico, quindi della salute sia della donna sia del nascituro” conclude Greco.