Una scioccante e potenzialmente mortale sorpresa per una donna di Bangalore, in India, all’interno del pacco che aveva ordinato da Amazon. Quando ha scartato la scatola che conteneva un controller per la sua Xbox, Tanvi – questo il nome della donna – ha scoperto un velenosissimo cobra ancora vivo.

Per fortuna, il rettile era rimasto attaccato al nastro adesivo di imballaggio e, quindi, non è stato in grado di attaccarla. Dopo lo spavento, Tanvi ha avuto la prontezza di riprendere la scena