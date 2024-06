Nel Catanese assalto in banca con escavatore, ma il pronto intervento dei Carabinieri li ha messi in fuga

Banditi hanno assaltato la filiale del Monte dei Paschi di corso Europa di San Gregorio in provincia di Catania. I malviventi hanno utilizzato un escavatore rubato in zona con il quale hanno divelto l’ingresso dell’istituto di credito tentando di portare via due bancomat e una cassa continua.

Tuttavia, il pronto intervento dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Gravina di Catania e di quelli della stazione di San Gregorio ha fatto fallire il colpo. All’arrivo degli uomini dell’Arma, infatti, i malviventi sono fuggiti.

Sono riusciti a portare via solo uno dei due bancomat, lasciando a terra, sradicati dal muro, la cassa continua e l’altro Atm. Sul posto militari dell’Arma della sezione investigazioni scientifiche del nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania per rilievi tecnici.