Mussomeli, 5 luglio inizia Square fest e c’è attesa.

MUSSOMELI – IL 5 LUGLIO PARTE LO “SQUARE FEST”, 10 APPUNTAMENTI MUSICALI ORGANIZZATI DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI DELLA “NUOVA” PIAZZA UMBERTO CON IL PATRICINIO DEL COMUNE DI MUSSOMELI E PROLOCO, ORGANIZZATI DA KUSA’ EVENTI. L’Estate 2024 è alle porte e Mussomeli, capitale “del Vallone” si sta organizzando al meglio per viverla grazie al fiuto e lavoro di Kusà Eventi, nuova realtà dell’intrattenimento del Centro Sicilia che nasce e punta all’obiettivo di riportare in questo territorio, troppo spesso sfornito di strumenti necessari e di conoscenze del settore, eventi di qualità appetibili ad una piazza importante come quella di Mussomeli. Si chiama SQUARE FEST “Suoni e Voci della Piazza”ed è un progetto fin da subito sposato da TUTTI gli esercenti nel campo della ristorazione presenti nella rinnovata Piazza Umberto, ed in particolare: Mamma Rita, Route66, Scacco Matto, Enjoy e La Drinkeriache insieme vogliono valorizzare questo spazio riportando agli “antichi fasti” la Live Music e lo Spettacolo al centro della città e condivisa e supportata dal patrocinio del Comune di Mussomeli in collaborazione con la Pro Loco. La Direzione artistica curata scrupolosamente da Kusà Eventi, prevede 10 appuntamenti spalmati in due mesi e mezzo (quasi un appuntamento a settimana) in cui la Piazza ospiterà realtà musicali tutte diverse tra loro, tra le più talentuose di Sicilia. Si parte Venerdì 5 Luglio con il concerto della band palermitana BubasBand che con i suoi ritmi Soul e R&B ci farà sognare grazie alla performance di musicisti strepitosi. Giovedì 11 Luglio è il giorno della scommessa firmata Kusà Eventi: “Io Kanto” il più grande Karaoke mai visto che grazie alla bravura del trascinatore e show-man Ernesto trapanese farà cantare tutta la Piazza grazie anche alla presenza di un ledwall gigante. Appuntamento sudamericano Giovedì 18 Luglio con i Pacha Kamache con le sue sonorità tribali e cumbia, farà divertire grandi e piccini. Mercoledì 24 Luglio intratterrà tutti il grande talento di Claudio Calandrettiuno dei più bravi performer acustici di Sicilia. Mercoledì 31 Luglio si esibirà Chris Obehi e la sua band, un artista nigeriano con alle spalle una storia particolare un talento incredibile che grazie al suo genere afrobeat e Tribal, difficilmente non farà divertire il pubblico. Mercoledì 7 Agosto ci divertiremo con il rock’n’roll e Rockabilly di Marco J & The Jaywalkersuna band di 5 elementi. Lunedì 12 Agosto tocca agli Illusionuna delle pop-band più performanti del territorio che con il loro dance-pop sapranno come intrattenere. Martedì 20 Agosto si esibiranno i Gravità Zeroband palermitana molto conosciuta che interpreteranno i più grandi successi e revival della musica Italiana dagli anni 60 ad oggi. Martedì 27 Agosto Fiesta Total a ritmo Ska/Reggae/pop con gli straordinari Festalungaband agrigentina tra le più affermate. Chiuderemo il nostro programma con l’esibizione della straordinaria band locale degli Skatematti,Venerdì 13 Settembre. Così gli organizzatori presentano la manifestazione: “Square Fest è un’idea, una visione ben precisa: un progetto che mira a riportare al centro di Mussomeli serate estive ricche di suoni, di sapori autentici, di divertimento e di alto spessore artistico. La nuova Piazza, da dove parte tutto e tutto ritorna. Il concept prevede dieci appuntamenti condivisi tra le varie attività di ristorazione presenti che “insieme” vogliono trasformare le lunghe notti estive in un qualcosa da ricordare per sempre. Kusà eventi sarà il collante. La musica “al centro”. Protagonisti artisti tra i più bravi e talentuosi del palcoscenico regionale che porporranno generi diversi, filosofie di pensiero diverse, contaminazioni musicali diverse. La diversità, la proposta, l’innovazione sono tutti temi centrali dai quali si sviluppa questo nostro progetto, tutti ingredienti di questo vero e proprio festival. Mussomeli, deve tornare al centro della movida” (Eventi condivisi da: Tutti i locali della Piazza, Kusà Eventi , L’Amministrazione Comunale, La Pro Loco di Mussomeli)