La Real Maestranza guarda al futuro: eletto presidente il giovane 26enne marmista Luigi Focco

L’evento per eccellenza della Città di Caltanissetta, la Settimana Santa, avrà un nuovo protagonista: il neo eletto sindaco Walter Tesauro, Dopo l’impeccabile impegno dell’ex Roberto Gambino, l’avvocato Nisseno avrà la responsabilità di continuare e migliorare il percorso virtuoso intrapreso dalla precedente amministrazione. Sarà Walter Tesauro a consegnare le chiavi della Città al futuro Capitano della Real Maestranza.

Ed a proposito di Real Maestranza, proprio in questi giorni, una grande novità all’interno dell’Associazione formata dalle 10 categorie degli artigiani nisseni che compongono l’omonimo corteo.

Una vera rivoluzione, soprattutto anagrafica ma anche di grande prospettiva. La Real Maestranza guarda al futuro ed individua nel giovane marmista Luigi Fiocco, la figura giusta per intraprendere questo cammino virtuoso che accompagnerà la Real Maestranza ad essere protagonista nella difesa della tradizione con un occhio rivolto al futuro assieme alle altre associazioni della Settimana Santa. E’ questa la grande scommessa degli artigiani nisseni che hanno visto nel giovane Luigi le qualità per intraprendere questo cammino, difficile ma non impossibile.

Con l’elezione del giovane marmista, si è chiusa un‘epoca della storia della Real Maestranza. Luigi Fiocco, eletto dall’assemblea dei soci, subentra al carpentiere Giuseppe Tumminelli che ha guidato egregiamente l’Associazione dal 2018. Il 26enne marmista, che fin dalla tenera età di due anni veniva portato in processione dal papà Salvatore, è figlio d’arte e proviene da una famiglia con uno spiccato spirito di appartenenza alla Real Maestranza, sia il bisnonno Salvatore che il nonno Luigi sono stati Capitani della Real Maestranza, il papà Salvatore scudiero nel 2005. Grande appassionato di Settimana Santa, Luigi oltre ad essere il presidente della categoria dei marmisti, è il segretario dell’Associazione Piccoli Gruppi Sacri, il gioiello di famiglia è la varivedda della “Sacra Urna”. Non solo, ma non dimentichiamo che i marmisti sono i detentori della vara della “prima Caduta” e Luigi Fiocco assieme ai suoi colleghi si è sempre contraddistinto per impegno affinchè la processione del Giovedì Santo avesse una buona riuscita. Insomma grande passione ed esperienza non indifferente. Elementi questi che dovranno sostenere Luigi Fiocco nel suo mandato, un percorso tra l’altro orfano di una figura che ha dato tanto alla Real Maestranza: Gianni Taibi. Il gran cerimoniere infatti nel novembre del 2023 ha rassegnato le sue irrevocabili dimissioni, chiudendo una lunga pagina di storia della Real Maestranza.













Gianni Taibi è stata una figura importante e determinante per la crescita della Real Maestranza – ha dichiarato il neo presidente Luigi Fiocco – omaggiando così il decano Taibbi. Le nuove generazioni nella conduzione delle nostre associazioni, dobbiamo sempre tenere conto di quanto fatto da chi ci ha preceduto e per noi deve essere una linea maestra. Pur salvaguardando la tradizione è ormai arrivato il momento di guardare ad una prospettiva e visione futura. Saluto l’amico Giuseppe Tumminelli che mi ha preceduto in questo compito del quale sono onorato e che costituisce per me una grande scommessa assieme ai presidenti delle altre categorie. Il presidente è anima e collante di 10 categorie. La Real Maestranza non è il presidente di turno. La Real Maestranza sono le 10 categorie, la Real Maestranza è l’amore degli artigiani nisseni per il proprio lavoro e per la Città, è l’amore per l’intera Settimana Santa – conclude il 26enne presidente.

Oltre al presidente, la Real Maestranza ha rinnovato tutte le cariche.

Ben 40 anni d’impegno instancabile quelli di Gaetano Villanucci, che assieme a Giuseppe Truscelli, presidente dei muratori, condividerà il ruolo di vice presidente. Il presidente della categoria dei pittori e decoratori Villanucci, già presidente della Real Maestranza dal 2010 al 2017, darà al giovane Fiocco un grande contributo d’esperienza.









Angelo Palermo, presidente della categoria degli idraulici, e vice presidente uscente sarà il tesoriere dell’Associazione. Angelo Bello, presidente della categoria Tapezzieri – pellettieri e calzolai, sarà il segretario della Real Maestranza. Per completare l’organigramma, i consiglieri saranno: il fabro Salvatore Dimauro, il panificatore Giuseppe Romè, il falegname Roberto Nicosia ed il barbiere Aldo Buscemi.