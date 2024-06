Festa grande ad Alcamo, in provincia di Trapani, grazie al 10eLotto. Nel concorso di giovedì 13 giugno, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro in seguito a un “9 Oro” in un’estrazione frequente.

Dunque la fortuna bacia la Sicilia con una gran bella vincita. Da segnalare anche una vincita da 7.500 euro a San Pietro Clarenza, in provincia di Catania. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,1 milioni di euro, per un totale di 1,8 miliardi da inizio anno.