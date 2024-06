Fedez sbarca su OnlyFans, live oggi sul suo profilo Instagram

(Adnkronos) – Fedez alla fine arriva su OnlyFans. Come anticipato in una serie di messaggi 'promo' inviati a Giuseppe Cruciani e diffusi da La Zanzara, il rapper si appresta a sbarcare sulla piattaforma proprio mentre il brano Sexy Shop vola. Fedez conferma ufficialmente l’avvio di una nuova collaborazione con OnlyFans, uno dei primi artisti in Italia a utilizzare la piattaforma per promuovere il lancio di un brano musicale, e dà appuntamento alle 14 di oggi sul suo profilo Instagram per scoprire tutti i dettagli. Seguendo, infatti, le orme di molti artisti internazionali, Fedez utilizzerà la piattaforma per offrire ai fan uno sguardo esclusivo sul backstage del video di 'Sexy Shop', sul processo creativo della sua musica e non solo, ovviamente! Questa iniziativa mira a creare un legame ancora più forte e diretto con il pubblico offrendo contenuti inediti e divertenti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)