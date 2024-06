Concluso l’iter di riconoscimento di Scuola DADA al Comprensivo Santa Caterina-Resuttano

Con l’assegnazione del logo e l’inclusione nell’elenco nazionale delle scuole DADA si è concluso l’iter di riconoscimento ufficiale di scuola della rete DADA per l’Istituto Comprensivo Santa Caterina-Resuttano, diretto dalla dirigente scolastica Claudia Amico.

L’iter è iniziato a settembre con la formazione svolta dal Dirigente Salvatore Ciravolo dell’I.C Cassarà Guida di Partinico, prima scuola DADA siciliana, proseguita poi con la cofondatrice del metodo, dott.ssa Lidia Cangemi, e conclusasi col dirigente Federico Marchetti .

Grande la soddisfazione dei docenti e della dirigente che hanno lavorato alacremente tutto l’anno scolastico per mettere in atto il modello DADA. Dall’allestimento degli ambienti di apprendimento all’applicazione di metodi e pratiche di didattica laboratoriale, i docenti hanno messo in campo tutte le loro risorse professionali raggiungendo risultati davvero significativi.

DADA è un acronimo che sta per “Didattiche per Ambienti di Apprendimento”, dove l’ambiente di apprendimento diventa il terzo educatore, come teorizza Loris Malaguzzi. Ed è per questo che la dirigente scolastica, da project manager coadiuvata dallo staff, ha convogliato tutti i fondi PNRR e FESR dell’UE verso la realizzazione di ambienti di apprendimento accoglienti, flessibili, a misura di alunno. Il modello DADA prevede lo svolgimento delle attività secondo un approccio laboratoriale e in movimento, infatti, gli alunni si spostano da un ambiente di apprendimento all’altro mentre il docente rimane nel suo ambiente che viene personalizzato con prompt visivi e con sussidi tecnologici.

Ad ogni ambiente di apprendimento è stato poi assegnato il nome di un personaggio della cultura siciliana, anche in questo caso si è avviato un iter di riconoscimento ufficiale dell’intitolazione degli spazi che attualmente è al vaglio della prefettura dopo aver ottenuto il beneplacito dell’ambito territoriale di Caltanissetta e dei Comuni di Santa Caterina e Resuttano quali enti proprietari. Nell’Istituto sono sorti orti didattici e aule verdi per l’outdoor education, laboratori STEM per lo studio della robotica, ambienti di apprendimento matematico – scientifico- tecnologici e linguistico – storico – geografici per lo studio disciplinare, oltre alle sale dell’indirizzo musicale personalizzate in base allo strumento in esse insegnato.

Dopo la formazione i docenti hanno effettuato nel mese di gennaio il visiting nella prima scuola DADA siciliana,l ‘I.C. Cassarà Guida di Partinico, e successivamente si sono sottoposti all’audit, effettuata dai Dirigenti Cangemi e Ciravolo per ottenere finalmente il riconoscimento ufficiale di scuola DADA.

Adesso non resta che implementare il modello per gli anni a venire, rendendolo strutturale e permanente.