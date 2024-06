Catania. Prendeva ordini per la droga in auto: arrestato spacciatore

Carabinieri della stazione Piazza Dante hanno arrestato un 23enne per spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di piazza Federico di Svevia, vicino al Castello Ursino a Catania. Il giovane, che secondo l’accusa era nella sua auto in attesa degli ‘ordini’ dei suoi clienti, aveva, nascosta negli slip, una busta in cellophane trasparente termo saldata, sottovuoto, che contenente 29,45 grammi di hashish. Nella vettura, dopo una perquisizione, militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 112 grammi marijuana e 70 euro, ritenuto provento della vendita della droga. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto del 23enne