Caltanissetta. Necessità di sorveglianza archeologica a Largo Barile

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo segnalazione di Armando Turturici in merito all’esigenza di sorveglianza archeologica di Largo Barile a Caltanissetta a seguito di recenti scoperte archeologiche in questa area.

“L’intervento di riqualificazione urbana attualmente in corso a Largo Barile, nel cuore del centro storico di Caltanissetta, ha portato alla luce significative scoperte archeologiche.

Durante i lavori di giorno 31 maggio, sono stati rinvenuti tre antichi frammenti di ceramica – di un piatto e di una scodella – decorati con l’azzurro e di cui uno è caratterizzato dal bordo ondulato. Tuttavia, malgrado diverse segnalazioni, preoccupa non poco l’assenza di una sorveglianza archeologica adeguata sul campo per evitare danni irreparabili alla stratigrafia dei reperti.

La mancanza di archeologi professionisti durante le operazioni di scavo pone seri rischi per l’integrità del sito. L’uso di mezzi meccanici potrebbe compromettere la stratigrafia del terreno e distruggere reperti che potrebbero fornire informazioni cruciali sulla storia e l’evoluzione della città.

Ogni strato del terreno potrebbe contenere testimonianze materiali delle diverse epoche storiche, ed è essenziale che queste siano documentate e analizzate con metodi scientifici rigorosi.

Alla luce delle scoperte effettuate e dell’importanza storica dell’area, si rende necessaria l’implementazione immediata di una sorveglianza archeologica preventiva. Riteniamo essere essenziale che il Comune di Caltanissetta, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali, disponga la presenza costante di tecnici archeologi durante tutte le fasi dei lavori di riqualificazione. Solo così sarà possibile garantire la protezione dei reperti e la loro corretta catalogazione e studio.

Chiediamo con urgenza alle autorità competenti di intervenire – se non è stato già fatto – affinché sia predisposta una sorveglianza archeologica continuativa a Largo Barile. La tutela del nostro patrimonio storico e culturale non può essere trascurata, e ogni ritrovamento deve essere trattato con il massimo rispetto e professionalità. La storia di Caltanissetta è un patrimonio di inestimabile valore, e come tale deve essere preservata per le future generazioni. Ringrazio la dott.ssa Simona Modeo per la segnalazione e le informazioni fornitemi”.