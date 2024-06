Caltanissetta, l’ITET Rapisardi Da Vinci si apre all’Europa con “Erasmus… We Are Family”

In un clima gioioso e di condivisione, lo scorso venerdì 7 giugno, ha avuto luogo presso l’aula riunioni dell’ITET “Rapisardi Da Vinci” l’evento: “Erasmus… We Are Family”. Lo scopo dell’iniziativa è stato disseminare i risultati ottenuti dal progetto Erasmus KA 121 Accreditamento, dal progetto Erasmus KA 220 “OPEN” e dai due progetti eTwinning ad essi correlati C.A.R.E e ParticipatEU.

Le attività Erasmus organizzate durante l’anno appena trascorso sono state molteplici: mobilità per piccolo gruppo, mobilità individuali di beve e lunga durata per gli studenti (in tutto 17) e mobilità di job shadowing ed incontri di progettazione per i docenti (in tutto 11).





Al centro dell’evento le testimonianze di tutti gli attori coinvolti: studenti, docenti e soprattutto le famiglie che, con fiducia ed entusiasmo, hanno aperto le loro case a studenti stranieri provenienti da diversi paesi europei

Attraverso le proprie testimonianze, i genitori hanno raccontato come l’accoglienza di uno studente proveniente da culture diverse abbia arricchito la loro vita familiare, creando ponti di amicizia e di reciproca valorizzazione.

Gli studenti hanno preferito raccontare le proprie storie attraverso la realizzazione di video e prodotti digitali che hanno restituito attraverso musica ed immagini l’entusiasmo per le esperienze vissute e le sfide affrontate durante il soggiorno all’estero presso l’IES “Pablo Diaz” di Bonar, l’IES “J. Zarco” di Mota del Cuervo e l’IES “Gilabert Centelles” di Nules. L’apprendimento di nuove lingue, l’incontro con culture diverse, la scoperta di nuovi orizzonti hanno rappresentato per loro un’esperienza indimenticabile, che ha lasciato un segno indelebile nel loro percorso formativo.

Le docenti che hanno fatto esperienza di job shadowing hanno relazionato in merito alla ricaduta professionale del periodo di formazione trascorso presso l’IES Pablo Diaz di Bonar e l’IES “Gilabert Centelles” di Nules.

In seno all’evento sono stati illustrati inoltre i risultati conseguiti nell’ambito del progetto Erasmus KA220 OPEN durante le due mobilità in Austria e in Lettonia e le attività di scrittura creativa realizzate nell’ambito dei progetti eTwinning C.A.R.E e ParticipatEU.

Grazie agli Erasmus e ad eTwinning l’ITET Rapisardi Da Vinci ha rafforzato il proprio processo di internazionalizzazione e la propria rete di contatti con scuole europee di eccellenza creando nuove sinergie per future collaborazioni didattiche e formative.

L’evento “Erasmus… We are Family!” si è concluso con la speranza che l’esperienza Erasmus+ possa continuare a ispirare e motivare gli studenti dell’ITET Rapisardi Da Vinci, i loro docenti e le loro famiglie ad aprirsi al mondo e a cogliere nuove opportunità di crescita e di confronto.