Caltanissetta. Giuramento per il nuovo Consiglio Direttivo della Croce Rossa

CALTANISSETTA. Si è svolto il primo consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, retto dalla neo presidente Santina Sonia Bognanni. Presso la sala conferenze del comitato alla presenza di tantissimi volontari e curiosi il neo consiglio direttivo ha giurato fedeltà alla bandiera della Croce Rossa Italiana secondo la formula di rito prevista.

Subito dopo il giuramento dei cinque consiglieri neo eletti, Santina Sonia Bognanni presidente, Marco Lacagnina, Sylvia Genduso, Vincenzo Mirto e Giuseppe Cumia si sono riuniti presso la sala del consiglio direttivo per la prima riunione. Sottoscritto con il presidente uscente Nicolò Piave il verbale di passaggio di consegne, il consiglio direttivo ha preso pieno possesso dei poteri previsti dalla Statuto.

Il presidente Bognanni ha immediatamente iniziato la riunione con i doverosi ringraziamenti a tutti i presenti, augurando un proficuo e sereno lavoro per i prossimi quattro anni. Come da Statuto, il Presidente ha proposto il nominativo del Vice Presidente, la cui scelta è ricaduta sul consigliere Vincenzo Mirto, giovane promessa della Croce Rossa nissena.

Iniziato subito il valzer delle nomine e degli incarichi da conferire, tenuto conto che i precedenti risultano scaduti. Confermato il capo di gabinetto uscente nella persona del dott. Andrea Cuba, e della responsabile della segreteria del servizio di inclusione sociale Chiara Sferrazza. La vice presidente uscente Dott.ssa Laura Russo è stata nominata Delegata Area Sicurezza e Salute, si occuperà della salute e della sicurezza dei volontari, Marco Lacagnina oltre che consigliere del comitato sarà il delegato Area Salute, il volontario CRI Pietro Maria Messina, è stato incaricato del delicato ed importantissimo ruolo di delegato Area Operazioni, Emergenze e Soccorsi.

La Dott.ssa Virginia Cipolla sarà la nuova delegata Area Inclusione Sociale con specifiche competenze in quanto già operatore sociale CRI ed operatore di Sportello Sociale, il volontario CRI Christian Fenu, riconfermato, si occuperà dell’area Innovazione e Sviluppo Organizzativo, con il compito di coordinare tutta la parte inerente l’innovazione del comitato e la parte social, la volontaria Chiara Federica Spagnolo riconfermata delegata dell’area Volontariato, il volontario CRI Marco Dionisio si occuperà della Cooperazione Decentrata, il volontario CRI Giorgio Scarantino si occuperà di Migrazioni e ricongiungimenti familiari, l’arch. Sebastiano Vullo ritorna ad essere delegato con l’incarico di responsabile della resilienza e formazione in emergenza, il volontario CRI Angelo Montoro viene nominato delegato motorizzazione e patenti. Mantenuta dalla presidente la delega sui principi e valori.

Un team veramente affiatato e competente, nominato per proseguire ed incrementare le attività della Croce Rossa Italiana e dare immediata risposte alle esigenze delle territorio. Ringrazio tutto il consiglio direttivo per la rapida soluzione delle deleghe in comitato, un particolare ringraziamento a Vincenzo Mirto investito dell’importante incarico di Vice Presidente del comitato, un grazie a tutti i delegati per la loro immediata e pronta disponibilità nel coordinamento delle attività dell’intero comitato, nei prossimi giorni valuterò – dichiara la presente Sonia Bognanni – la nomina di tutti i referenti di area in collaborazione con delegati, al fine di completare l’iter procedurale che pone le attività del comitato al centro della nostra azione a favore dei vulnerabili.

Nelle consegne ho trovato un comitato solido, con bilanci integri, approvati e certificati, nei tempi previsti, sinonimo che il precedente consiglio direttivo ha lavorato con accuratezza e non tralasciando nulla al caso. E’ compito del nuovo consiglio, assieme ai delegati nominati e referenti di prossima nomina, dare impulso e costanza all’importante opera umana e sociale che è stata effettuata, continuando a mantenere la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta al centro delle azioni umanitarie. Un sentito ringraziamento al consiglio direttivo uscente ed ai delegati uscenti Alessandra Bellavia e Laura Rizzari per il lavoro svolto con successo.