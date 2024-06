Caltanissetta, elezioni: ecco i campioni “over 400”, svetta Fabrizio Marcello con 971 preferenze

Ecco i campioni delle preferenze , quelli che hanno preso 400 o più voti nelle elezioni amministrative di Caltanissetta 2024.

Questi dati non disegnano il consiglio comunale nella sua completezza (che sarà composto da 24 consiglieri con eventuali tarature nell’assegnazione per apparentamenti al ballottaggio o premio di maggioranza) ma sottolineano quei recordman di voti che hanno già quasi sicuramente un posto a Palazzo del Carmine.

Primo in assoluto Fabrizio Mirisola che incassa ben 971 preferenze; era in corsa in Forza Italia che sforna altri due over 400, Gianluca Miccichè con 498 voti e Calogero Adornetto con 497.

Secondo assoluto Gianluca Bruzaniti, Fratelli d’Italia, con 748 preferenze.

Gradino più basso del podio per Giovanna Mulè (686) schierata con Azzurri per Caltanissetta che ha registrato anche il corposo risultato di Guido Delpopolo (537).

Noi Moderati vanta due over 400, Vincenzo Piscopo con 497 e Salvatore Mazza con 440.

Meritoria anche la prestazione del giovane Armando Turturici di Futura e Democratica con 456 voti.