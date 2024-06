Affluenza: emorragia continua, il dato delle 19 è davvero anomalo. A Caltanissetta per il ballottaggio hanno votato in 10.009, il 18,34% oltre il 13% in meno rispetto al 2019.

Nel ballottaggio del 12 maggio 2019 alle ore 19 avevano votato in 17.854 ossia il 31,72%.

Il raffronto evidenzia oltre 7.000 elettori in meno